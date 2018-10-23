24 октября на ул. Демонстрации в Туле запретят остановку и стоянку транспорта

Фото drive2.ru.

24 октября в Туле пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ.

Как сообщили в администрации города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены ограничения:

с 8.00 до 15.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Демонстрации, на участке от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Первомайской.