Фото drive2.ru.
24 октября на ул. Демонстрации в Туле запретят остановку и стоянку транспорта
Ограничения связаны с празднованием 100-летия ВЛКСМ.
24 октября в Туле пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ.
Как сообщили в администрации города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены ограничения:
с 8.00 до 15.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Демонстрации, на участке от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Первомайской.
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