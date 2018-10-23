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В Тульской области пройдёт межрегиональный турнир по кикбоксингу

В Тульской области пройдёт межрегиональный турнир по кикбоксингу

В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от семи до 19 лет.

С 26 по 28 октября в щекинском МБУ «Городской молодежный центр «Мир» пройдёт  открытый межрегиональный турнир по кикбоксингу «Файтер-2018».

Мероприятие организует администрация Щекинского района, ОХК «Щекиноазот» и Фонд развития спорта и воспитания молодежи Александра Поветкина «Возрождение».

Соревнования пройдут в разделе «фулл-контакт», в них примут участие спортсмены из разных областей ЦФО в возрасте от семи до 19 лет.

Торжественное открытие пройдёт 27 октября, в 12.00, по адресу: г. Щекино, ул. Свободы, д. 10. Вход свободный.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:05 +1
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