В Алексинском районе УАЗ врезался в дерево: погиб водитель

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 октября в 20.00 на 20-м километре автодороги «Алексин-Першино» Алексинского района 45-летний водитель автомобиля УАЗ-31514, по предварительным данным, съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. 40-летний пассажир госпитализирован. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.