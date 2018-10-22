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В Алексинском районе УАЗ врезался в дерево: погиб водитель
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Алексинском районе УАЗ врезался в дерево: погиб водитель

Пассажира автомобиля госпитализировали с различными травмами.

21 октября в 20.00 на 20-м километре автодороги «Алексин-Першино» Алексинского района 45-летний водитель автомобиля УАЗ-31514, по предварительным данным, съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. 40-летний пассажир госпитализирован. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:37 +1
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