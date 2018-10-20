Пытался убить жену и сжег дом: Пострадавшие от преступника просят туляков о помощи

задержанного 11 октября Владимира Филатова (он признался в серии преступлений, в числе которых попытка убийства бывшей жены и поджог дома) семья вновь просит туляков о помощи. Пострадавшая от действий(он признался в серии преступлений, в числе которых попытка убийства бывшей жены и поджог дома) семья вновь просит туляков о помощи.

На фото задержанный Владимир Филатов.

Напомним, трагедия в семье, жившей в частном доме в Старом Басово произошла 8 сентября. В тот день Филатов ворвался в дом и напал на бывшую жену. Спустя почти неделю, 14 сентября, он пришел к пустому дому и поджег его. Об истории подробнее читайте здесь

– История, о которой ранее неоднократно писал Myslo, знают многие. Для нас это стало настоящей трагедией. Мы едва не лишились близкого человека, а потом и вовсе оказались без крыши над головой, – говорит Ирина Феткулина. – Сейчас Оля поправляется. Но без вас мы не справляемся, как вы читали, у нас ничего не осталось из-за пожара. Надо восстанавливать дом, потому что жить нашей семье негде. Временное жилье дали, но условия просто ужасные, живём как на улице... Внучке-инвалиду нужны учебники, они у неё специальные, так как она учится в школе для инвалидов. Но мир не без добрых людей.

Если вы можете помочь стройматериалами или финансово, то будем очень признательны. Даже, если это будет 10 рублей, мы будем очень рады!

Номер карты: 4276660032724825 карта (Наталия Сергеевна К.)

Карта привязана к номеру 89539580588. По этому же номеру можно узнать и подробнее о ситуации.