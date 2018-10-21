Волейболистки «Тулицы» обыграли московский «Луч»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

20 октября «Тулица» в рамках Кубка России уверенно победила московский «Луч». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу тульской команды (25:16, 25:9, 25:16). Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Главный тренер ВК «Тулица» Александр Перепелкин прокомментировал матч:

- Радует, что почти все игроки команды максимально настроились на игру. Я считаю, что достойно играли. Отталкивались от себя — не от соперника, что немаловажно.

Кубинская волейболистка «Тулицы» Алена Рохас Орта после матча немного рассказала о себе журналистам.

Видеоинтервью: