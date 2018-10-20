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В Туле в ДТП с пассажирским автобусом погиб водитель «Газели»

В Туле в ДТП с пассажирским автобусом погиб водитель «Газели»

Еще один человек получил травмы различной степени тяжести.

20 октября около 10.20 в Туле на пересечении Веневского шоссе и улицы Карпова произошло смертельное ДТП. Столкнулся автомобиль «Газель» и пассажирский автобус «Нефаз», который, по предварительной информации, двигался по маршруту №12.

Предположительно, водитель «Газели» не уступил преимущество автобусу, который двигался по главной дороге.

По данным пресс-службы УМВД России по Тульской области, в результате ДТП водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте, а его пассажир получил телесные повреждения. В настоящее время информация о пострадавших пассажирах автобуса «Нефаз» не поступала.

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сегодня, в 11:36 0
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