В Туле в ДТП с пассажирским автобусом погиб водитель «Газели»
Еще один человек получил травмы различной степени тяжести.
20 октября около 10.20 в Туле на пересечении Веневского шоссе и улицы Карпова произошло смертельное ДТП. Столкнулся автомобиль «Газель» и пассажирский автобус «Нефаз», который, по предварительной информации, двигался по маршруту №12.
Предположительно, водитель «Газели» не уступил преимущество автобусу, который двигался по главной дороге.
По данным пресс-службы УМВД России по Тульской области, в результате ДТП водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте, а его пассажир получил телесные повреждения. В настоящее время информация о пострадавших пассажирах автобуса «Нефаз» не поступала.
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