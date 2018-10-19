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На следующей неделе в Тулу придет похолодание
Фото mysbor.ru.

На следующей неделе в Тулу придет похолодание

На выходных температура воздуха днем не поднимется выше +4°C.

По данным Гидрометцентра, следующая неделя принесет жителям Тульской области похолодание. Столбики термометров устремятся вниз уже с понедельника, 22 октября. Днем воздух прогреется до +10°C, ночью максимальная температура воздуха составит +2°C.

В среду, 24 октября, к Тульской области подойдет атмосферный фронт с северо-запада. Он принесет облачную погоду и небольшие осадки. Температура воздуха в дневные часы — +7…+9°C, ночью — до +2…+6°C.

На следующих выходных днем до +4, ночью столбики термометров опустятся до 0…+2°C. Возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Атмосферное давление пониженное — 723 мм ртутного столба.

По предварительным прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до конца месяца.

По данным Gismeteo.ru
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:24 +1
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