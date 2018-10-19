Восемь жительниц Тульской области будут удостоены почетного знака «Материнская слава»

Фото из архива Myslo.

19 октября в здании правительства Тульской области прошло заседание региональной межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политике.

Члены комиссии рассмотрели документы многодетных матерей, представленных к награждению почетным знаком Тульской области «Материнская слава». В этом году комиссия поддержала ходатайства из пяти муниципальных образований региона:

Олеся Короп и Татьяна Лосева (каждая воспитывает по восемь детей) из Донского;

Любовь Афонина (мать шестерых детей) и Елена Старостина (мать пятерых детей) из Кимовского района;

Валентина Овсяникова (мать пятерых детей) из Одоева;

Нина Тимошкина (мать семерых детей) из Суворовского района;

тулячки Елена Зацепина (мать пятерых детей) и Оксана Протасова (мать восьмерых детей).

Почетный знак «Материнская слава» учрежден в 2007 году. С 1 января 2013 года этим знаком награждаются и многодетные матери с приемными детьми. Всего с момента учреждения награды ею удостоены 514 матерей, воспитавшие пять и более детей.