Фото из архива Myslo.
Восемь жительниц Тульской области будут удостоены почетного знака «Материнская слава»
Награда вручается женщинам, воспитавшим пятерых и более детей.
19 октября в здании правительства Тульской области прошло заседание региональной межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политике.
Члены комиссии рассмотрели документы многодетных матерей, представленных к награждению почетным знаком Тульской области «Материнская слава». В этом году комиссия поддержала ходатайства из пяти муниципальных образований региона:
- Олеся Короп и Татьяна Лосева (каждая воспитывает по восемь детей) из Донского;
- Любовь Афонина (мать шестерых детей) и Елена Старостина (мать пятерых детей) из Кимовского района;
- Валентина Овсяникова (мать пятерых детей) из Одоева;
- Нина Тимошкина (мать семерых детей) из Суворовского района;
- тулячки Елена Зацепина (мать пятерых детей) и Оксана Протасова (мать восьмерых детей).
Почетный знак «Материнская слава» учрежден в 2007 году. С 1 января 2013 года этим знаком награждаются и многодетные матери с приемными детьми. Всего с момента учреждения награды ею удостоены 514 матерей, воспитавшие пять и более детей.
Другие статьи по темам
Место