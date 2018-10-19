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Восемь жительниц Тульской области будут удостоены почетного знака «Материнская слава»
Фото из архива Myslo.

Восемь жительниц Тульской области будут удостоены почетного знака «Материнская слава»

Награда вручается женщинам, воспитавшим пятерых и более детей.

19 октября в здании правительства Тульской области прошло заседание региональной межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политике.

Члены комиссии рассмотрели документы многодетных матерей, представленных к награждению почетным знаком Тульской области «Материнская слава». В этом году комиссия поддержала ходатайства из пяти муниципальных образований региона:

  • Олеся Короп и Татьяна Лосева (каждая воспитывает по восемь детей) из Донского;
  • Любовь Афонина (мать шестерых детей) и Елена Старостина (мать пятерых детей) из Кимовского района;
  • Валентина Овсяникова (мать пятерых детей) из Одоева;
  • Нина Тимошкина (мать семерых детей) из Суворовского района;
  • тулячки Елена Зацепина (мать пятерых детей) и Оксана Протасова (мать восьмерых детей).

Почетный знак «Материнская слава» учрежден в 2007 году. С 1 января 2013 года этим знаком награждаются и многодетные матери с приемными детьми. Всего с момента учреждения награды ею удостоены 514 матерей, воспитавшие пять и более детей.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:39 +2
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