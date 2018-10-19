По факту массовой гибели рыбы в кимовском водохранилище прокуратура проведет проверку

Фото: Александр Александров.

После публикации Myslo о массовой гибели рыбы в Кимовском рыбхозе прокуратура инициировала проверку.

– В настоящее время Тульская природоохранная прокуратура с привлечением контролирующих органов проводит проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Напомним, речь идет о водохранилище Кимовского рыбхоза в поселке Приозерный. По словам жителей, когда открыли шлюзы, мертвая рыба попала в реку Донец.

– Это произошло из-за того, что арендатор произвел искусственно сброс воды для вылова рыбы на продажу, — считает местный житель Александр. — Не рассчитал силы, не смог собрать всю рыбу. И в итоге пересушил речку Донец, оставив лишь маленький ручеек.