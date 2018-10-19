новости
новости
Регистрация
По факту массовой гибели рыбы в кимовском водохранилище прокуратура проведет проверку
Фото: Александр Александров.

По факту массовой гибели рыбы в кимовском водохранилище прокуратура проведет проверку

Все обстоятельства происшествия выясняются.

После публикации Myslo о массовой гибели рыбы в Кимовском рыбхозе прокуратура инициировала проверку.

– В настоящее время Тульская природоохранная прокуратура с привлечением контролирующих органов проводит проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Напомним, речь идет о водохранилище Кимовского рыбхоза в поселке Приозерный. По словам жителей, когда открыли шлюзы, мертвая рыба попала в реку Донец.

– Это произошло из-за того, что арендатор произвел искусственно сброс воды для вылова рыбы на продажу, — считает местный житель Александр. — Не рассчитал силы, не смог собрать всю рыбу. И в итоге пересушил речку Донец, оставив лишь маленький ручеек.

Галерея
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 1
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 2
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 3
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 4
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 5
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 6
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 7
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 8
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 9
Массовая гибель рыбы в Кимовске, Фото: 10
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаКимовск
Прочее
природоохранная прокуратурапроверка прокуратурымассовая гибель рыбы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На следующей неделе в Тулу придет похолодание
На следующей неделе в Тулу придет похолодание
Фаната из Конго поместили в Центр содержания иностранцев в Кимовске
Фаната из Конго поместили в Центр содержания иностранцев в Кимовске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.