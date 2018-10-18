В Туле прошел турнир Росгвардии по практической стрельбе
Мероприятие было посвящено памяти погибших сотрудников специальных подразделений.
Состязаться друг с другом на призы губернатора Тульской области приехали команды СОБР из Москвы, Рязани, Калуги, Тулы, специальные подразделения УФСИН, МВД и Минобороны.
Почетными гостями турнира стали родственники погибших сотрудников Росгвардии, ветераны, представители государственной власти области, руководители регионального УФСБ и УМВД России по Тульской области.
Стрелкам предстояло пройти три командных упражнения и два личных. Стрельба по мишеням в помещении, метание гранат, эвакуация раненых, оказание медпомощи – все это предстояло выполнить бойцам.
1 место в командном зачете занял СОБР Управления Росгвардии по Тульской области. 2 место досталось тульскому же ОМОНу. 3 место заняли сотрудники УФСИН по Калужской области.
В эстафете лидировал калужский СОБР.