В Туле продолжаются работы по прочистке ливневок

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В четверг, 17 октября, работы прошли в Садовом переулке и на Косой Горе.

В поселке Косая Гора, на улице М. Горького проведена очистка входа и выхода водопропускной трубы, а также промывка труб протяженностью 65 погонных метров диаметром 200 мм.

Кроме того, в Туле в Садовом переулке д. 1 производился демонтаж решеток и очистка лотков от ила протяженностью 44 погонных метра. Из прочищенных ливневок было извлечено 2,5 кубометра ила.