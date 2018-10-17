Фото: пресс-служба администрации Тулы
В Туле продолжаются работы по прочистке ливневок
В четверг, 17 октября, работы прошли в Садовом переулке и на Косой Горе.
В поселке Косая Гора, на улице М. Горького проведена очистка входа и выхода водопропускной трубы, а также промывка труб протяженностью 65 погонных метров диаметром 200 мм.
Кроме того, в Туле в Садовом переулке д. 1 производился демонтаж решеток и очистка лотков от ила протяженностью 44 погонных метра. Из прочищенных ливневок было извлечено 2,5 кубометра ила.
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