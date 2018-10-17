В Киреевске директор управляющей компании попался на махинациях с деньгами жильцов

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при расходовании денежных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в июне текущего года генеральный директор обслуживающей организации ООО «УК Ваш дом» заключил договор с ООО «Регион Плюс», передав этой компании право требовать с потребителей коммунальных услуг долги на сумму свыше 8 млн рублей. Однако фактически у жителей на тот момент не было задолженностей.

Кроме того, выяснилось, что директор ООО «Регион Плюс» ранее был учредителей компании «УК Ваш дом», а значит, он напрямую заинтересован в совершении незаконной сделки. Чтобы придать своим действиям законный вид, директор ООО «УК Ваш дом» направил в АО «ОЕИРЦ» информацию о перерасчете платы за содержание жилья гражданам.

Кроме того, у компании есть задолженность по оплате электроэнергии, по зарплате работникам, налогам, сборам и пеням в бюджет Киреевского района, выплатам в пенсионный и страховые фонды.

Сумма причиненного ущерба превысила 8 млн рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Ход расследования взят прокуратурой на контроль.