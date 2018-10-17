новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 18 октября: до 18 градусов тепла, без осадков, легкий ветер

Погода в Туле 18 октября: до 18 градусов тепла, без осадков, легкий ветер

Синоптики прогнозируют переменную облачность, атмосферное давление в норме.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе погода не изменится – будет переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +1 до +6 градусов, днём – до +18. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепогода в Тульской областипрогноз погоды
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На двух перекрестках Пролетарского района Тулы не работают светофоры
На двух перекрестках Пролетарского района Тулы не работают светофоры
В Туле продолжаются работы по прочистке ливневок
В Туле продолжаются работы по прочистке ливневок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.