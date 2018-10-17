Погода в Туле 18 октября: до 18 градусов тепла, без осадков, легкий ветер
Синоптики прогнозируют переменную облачность, атмосферное давление в норме.
Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе погода не изменится – будет переменная облачность, без осадков.
Ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, до семи метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +1 до +6 градусов, днём – до +18. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.
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