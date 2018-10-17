Тульские МФЦ стали одними из лучших в России
По итогам второй половины года эффективность предоставления государственных и муниципальных услуг оценена высоко.
Согласно рейтингу субъектов России по созданию и развитию сети МФЦ, многофункциональные центры Тульской области вошли в список лучших по стране.
Рейтинг сформирован на основании 10 показателей. Высокие результаты в тульских МФЦ достигнуты по нескольким параметрам. Вот некоторые из них:
- реализация принципа «одного окна» – 100%,
- доля граждан, имеющих возможность получить услуги благодаря МФЦ – 99,89%,
- удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных услуг в МФЦ – 98,29%,
- соответствие перечня предоставляемых услуг требованиям федерального законодательства – 98,21%.
По итогам второго квартала 2018 года, нашему Тульской области присвоен статус «Высокая эффективность деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг».
В регионе работают 34 отделения и более 100 территориально-обособленных офисов приема заявителей. Предоставление услуг гражданам осуществляется по соглашениям с федеральными и муниципальными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами.