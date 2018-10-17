Тульские приставы отправили нерадивого отца на обязательные работы

Мужчина задолжал своим детям 55 тысяч рублей и был объявлен в исполнительный розыск.

Сотрудники УФССП России по Тульской области разыскали жителя Большой Тулы, который долгое время не выплачивал алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей – сумма долга составила 55 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, мужчина знал о возбуждении исполнительного производства, но всячески скрывался от приставов, не проживал по месту регистрации. В итоге нерадивый отец был объявлен в розыск.

Работники межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Тульской области установили предполагаемое место нахождения должника и доставили его в отдел судебных приставов Ленинского района. В отношении него был составлен административный протокол.

Суд, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, признал должника виновным в неуплате алиментов и назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ.