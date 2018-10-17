На улице Гастелло в Туле дорожные ямы забросали битым асфальтом

Фото: vk.com/tulazest

Предположительно, такой оригинальный способ благоустройства выбрали сами жители.

На улице Гастелло в Пролетарском районе областного центра грунтовую дорогу засыпали крупными кусками асфальтобетона. Очевидцы выложили фото в соцсетях.

Судя по всему, таким радикальным способом жители частного сектора решили заделать дорожные ямы.

Правда, своими действиями туляки добились совершенно противоположного эффекта – автомобилисты не желают «убивать» свои машины и объезжают «дорогу» по газону.