Фото: vk.com/tulazest
На улице Гастелло в Туле дорожные ямы забросали битым асфальтом
Предположительно, такой оригинальный способ благоустройства выбрали сами жители.
На улице Гастелло в Пролетарском районе областного центра грунтовую дорогу засыпали крупными кусками асфальтобетона. Очевидцы выложили фото в соцсетях.
Судя по всему, таким радикальным способом жители частного сектора решили заделать дорожные ямы.
Правда, своими действиями туляки добились совершенно противоположного эффекта – автомобилисты не желают «убивать» свои машины и объезжают «дорогу» по газону.
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