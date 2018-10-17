Волейбольная «Тулица» уступила клубу «Динамо-Метар» в Липецке

Пресс-служба волейбольного клуба «Тулица»

В липецком спорткомплексе «Атлант» состоялся второй матч в рамках второго тура предварительного этапа Кубка России по волейболу среди женских команд. «Тулица» встретилась с представителем Суперлиги – челябинской командой «Динамо-Метар». Итог матча – 3:1 в пользу «Динамо-Метар» (25:10, 22:25, 25:6, 25:23).

Для выявления победителя хватило четырех партий. В первой и третьей партиях челябинцы буквально катком прошлись по тульской команде. Но, несмотря на это, у «Тулицы» были все шансы победить.

Во второй партии тулячки обыграли соперниц, и вполне могли закрепить результат в четвертой, но «не дожали» – видимо, сказалась усталость и ближе к концу сета челябинцы не только нагнали, но и смогли выиграть партию.

Либеро «Тулицы» Ирина Алилуева – Немного не справились с приемом... Можно сказать, много не справились с приемом. И из-за плохой доводки не смогли добить. Очень хорошо играла команда в защите – особенно либеро Дарья Пилипенко. Я хочу ее отметить на фоне остальных игроков – она провела колоссальную работу и в приеме и в защите.

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин оценил результаты игры с «Динамо-Метар»:

Александр Перепелкин – Это большой урок нам, как мы не должны разваливаться. Потому что, честно говоря, волейболом это не назвать. Нас просто избивали подачей, в основном. А даже там, где мы принимали и пасовали, была полная неразбериха на площадке. И это все, я считаю, пока недостаточный наш уровень умения держать борьбу, концентрацию. Пока мы не находим в себе лидерские и чемпионские качества и амбиции. После провалов совсем другая команда появляется на площадке. Команда, умеющая бороться, дисциплинированно играть, подать, принимать, пасовать. Если в первой игре с «Динамо-Метар» мы полностью развалились, то в этой игре есть много позитивных моментов. Будем принимать серьезные меры сами к себе.

В четверг, 18 октября, в Липецке состоятся очередные игры второго тура Кубка России. «Тулице» предстоит сразиться с хозяйками площадки – волейболистками клуба «Липецк».