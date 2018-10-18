Жительница Тульской области избила соседку
В ходе словесной перепалки между женщинами произошла драка.
В Тульской области вынесли приговор 52-летней жительнице Щекинского района. Она признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Установлено, что 18 июня вечером пьяная женщина возле одного из домов в пос. Шахты-21
Полученные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговором суда женщине назначено наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 10% ежемесячно.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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