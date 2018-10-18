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Жительница Тульской области избила соседку

Жительница Тульской области избила соседку

В ходе словесной перепалки между женщинами произошла драка.

В Тульской области вынесли приговор 52-летней жительнице Щекинского района. Она признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Установлено, что 18 июня вечером пьяная женщина возле одного из домов в пос. Шахты-21 МО Ломинцевское в ходе ссоры со своей 37-летней соседкой ударила ее головой, а после взяла нож и нанесла им несколько ударов.

Полученные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговором суда женщине назначено наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 10% ежемесячно.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 +1
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