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Застрявшего в Тульской области фаната выдворят из России

Застрявшего в Тульской области фаната выдворят из России

Также он заплатит штраф 2000 рублей.

Myslo недавно рассказывал историю 19-летнего Самуэля — гражданина Конго, который застрял в России после чемпионата мира по футболу.

По решению Заокского районного суда иностранца выдворят из России, здесь он находится незаконно. Выяснилось, что его виза истекла 25 июля. Также за нарушение режима пребывания в РФ Самуэль заплатит штраф 2000 рублей.

 

Самуэль приехал на ЧМ из Конго, познакомился с девушкой, влюбился в нее и решил остаться в столице. У него украли деньги, документы, возлюбленная бросила иностранца.

Самуэля несколько раз избивали на улицах Москвы. От беспомощности и обиды он пошел пешком, куда глаза глядят. Путь его пролегал в течение нескольких дней вдоль железной дороги. Обнаружили его около деревни Кошкино Заокского района Тульской области.
 
Неравнодушные местные жители приютили парня, помогли с одеждой и продуктами питания. Пользуясь гугл-переводчиком (Самуэль разговаривает только на французском), он рассказал им свою историю.
 
Подробно об истории Самуэля Myslo писал здесь.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:06 +2
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