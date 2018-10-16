Туляк за отказ отдать обручальное кольцо дважды изнасиловал знакомую

В Донском следователи СУ СК РФ по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего уроженца Ефремовского района. Он обвиняется в серии преступлений: краже, грабеже, сопряженных с угрозой убийством, насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании, а также незаконном хранении, передаче, перевозке и ношении оружия.

По версии следствия, утром 14 июля 2018 года подвыпивший обвиняемый находился в квартире своих знакомых в Донском. Пока они спали, он похитил у них мобильный телефон, зарядное устройство и 10 000 рублей и ушел.

В ночь с 14 на 15 августа 2018 года подвыпивший обвиняемый проводил свою знакомую до ее квартиры. Когда она открыла ключом входную дверь, обвиняемый схватил ее за шею, втолкнул в квартиру и вошел сам.

В прихожей мужчина потребовал отдать ему обручальное кольцо и кулон, но женщина отказалась. Тогда обвиняемый изнасиловал её, после чего снова потребовал драгоценности, но она опять отказалась отдавать их. Обвиняемый сорвал кулон с шеи женщины, снял обручальное кольцо, избил её и совершил с ней иные насильственные действия сексуального характера.

Затем обвиняемый, уже находясь на кухне, продолжил угрожать и снова потребовал близости. Женщина сопротивлялась как могла, однако обвиняемый был физически сильнее, поэтому ему удалось справиться с ней и снова изнасиловать.

В июле же обвиняемый нашел на пустыре в Донском лежавшую на земле стеклянную банку с тремя патронами 7,62 мм образца 1943 года для нарезного огнестрельного оружия, пригодными для стрельбы. Находку он спрятал в подвале одного из домов, но спустя некоторое время перенес боеприпасы в квартиру к своей знакомой, где спрятал их под диваном.

17 августа боеприпасы были изъяты сотрудниками полиции в ходе проводимого в данной квартире обыска.