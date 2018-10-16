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Туляк за отказ отдать обручальное кольцо дважды изнасиловал знакомую

Туляк за отказ отдать обручальное кольцо дважды изнасиловал знакомую

Кроме этого он обокрал друзей.

В Донском следователи СУ СК РФ по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего уроженца Ефремовского района. Он обвиняется в серии преступлений: краже, грабеже, сопряженных с угрозой убийством, насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании, а также незаконном хранении, передаче, перевозке и ношении оружия.
 
По версии следствия, утром 14 июля 2018 года подвыпивший обвиняемый находился в квартире своих знакомых в Донском. Пока они спали, он похитил у них мобильный телефон, зарядное устройство и 10 000 рублей и ушел.
 
В ночь с 14 на 15 августа 2018 года подвыпивший обвиняемый проводил свою знакомую до ее квартиры. Когда она открыла ключом входную дверь, обвиняемый схватил ее за шею, втолкнул в квартиру и вошел сам.
В прихожей мужчина потребовал отдать ему обручальное кольцо и кулон, но женщина отказалась. Тогда обвиняемый изнасиловал её, после чего снова потребовал драгоценности, но она опять отказалась отдавать их. Обвиняемый сорвал кулон с шеи женщины, снял обручальное кольцо, избил её и совершил с ней иные насильственные действия сексуального характера.
Затем обвиняемый, уже находясь на кухне, продолжил угрожать и снова потребовал близости. Женщина сопротивлялась как могла, однако обвиняемый был физически сильнее, поэтому ему удалось справиться с ней и снова изнасиловать. 
 
В июле же обвиняемый нашел на пустыре в Донском лежавшую на земле стеклянную банку с тремя патронами 7,62 мм образца 1943 года для нарезного огнестрельного оружия, пригодными для стрельбы. Находку он спрятал в подвале одного из домов, но спустя некоторое время перенес боеприпасы в квартиру к своей знакомой, где спрятал их под диваном.
17 августа боеприпасы были изъяты сотрудниками полиции в ходе проводимого в данной квартире обыска. 
 
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении данных преступлений подтверждается в полном объеме.
 
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:29 +1
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Тульская областьДонской

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