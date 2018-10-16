Ранним утром в Тульской области сгорела фура

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

16 октября в 4.20 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля «МАЗ», расположенного на 15-м км автодороги «Ивановка-Грибоедово». Два пожарных расчета были на месте происшествия через 15 минут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Пострадавших нет. В результате происшествия прицеп выгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.