Погода в Туле 15 октября: малооблачно, сухо, до +17 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, до восьми метров в секунду. Утром местами туман. Температура воздуха по области ночью – от +3 до +8, днём – от 12 до 17 градусов выше нуля. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.