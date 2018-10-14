Погода в Туле 15 октября: малооблачно, сухо, до +17 градусов
Синоптики обещают умеренный ветер, атмосферное давление в норме.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, до восьми метров в секунду. Утром местами туман. Температура воздуха по области ночью – от +3 до +8, днём – от 12 до 17 градусов выше нуля. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.
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