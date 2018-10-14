Житель Новомосковска украл телефон из кармана посетителя кафе

Неоднократно судимый и нигде не работающий 19-летний злоумышленник был задержан полицией.

В дежурную часть отдела МВД по Новомосковску с заявлением обратился 35-летний местный житель. Он сообщил, что в одном из городских кафе из кармана джинсов у него вытащили телефон.

В пресс-службе областного УМВД уточнили, что сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения в кафе.

Выяснилось, что хищение совершил 19-летний нигде не работающий и ранее неоднократно судимый молодой человек. Он был задержан и доставлен в дежурную часть, от него получены признательные показания. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Похищенный телефон возвращён законному владельцу.