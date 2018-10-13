Киберспорт высших достижений: как в Туле выбирали лучшего киберспортсмена

фото автора.

13 октября в самом центре Тулы играли Реал Мадрид, Челси, Манчестер Юнайтед и многие другие футбольные клубы. Это стало возможным благодаря турниру по FIFA 19 и PES 19, организованному на площадке киберспортивного клуба ARSENAL ARENA.



В турнире принимали участие 140 киберспортсменов, но, по словам организаторов, всё новые желающие регистрировались прямо во время матчей. Играли по олимпийской системе: матчи до одной победы, финал - из трёх матчей до двух побед. Бороться и правда было за что: призовой фонд турнира составил более 50 тысяч рублей! Памятные призы получили абсолютно все участники.



Особыми гостями турнира стали члены ПФК «Арсенал» Михаил Левашов, Егор Шамов, Артем Сокол и Александр Крикуненко. Они приехали посоревноваться в виртуальном футболе сразу после тренировки. На вопрос, мешает ли увлечение киберфутболом футболу настоящему, сказали, что даже наоборот - помогает.

Артем Сокол и Егор Шамов

– Я в FIFA могу играть по несколько часов в день, но на меня это никак не влияет, – говорит Артём Сокол. – Думаю, я, наоборот, расслабляюсь и прихожу на тренировку с новыми силами. Это полезно и для начинающих спортсменов: так они учатся играть и меньше времени тратят на глупости. Всем им я хочу сказать: живите игрой, сделайте так, чтобы вы любили в футболе абсолютно всё.

- Работайте над собой! Работайте каждый день и ищите правильные примеры для подражания, а не ориентируйтесь на неспортивное поведение футболистов, – добавил Егор Шамов.



Myslo удалось поговорить с участниками турнира.



Настоящей сенсацией стал одиннадцатилетний Данил Васин. Уже через пару часов после начала турнира он выбился в 1/4 финала и сразился с серебряным призером всероссийского первенства! Но это не главная его победа на сегодняшнем турнире: Данил также встретился со своим любимым игроком «Арсенала» Артемом Соколом и провел с ним дружеский матч!

Данил Васин (в середине) с группой поддержки

- Сам не верю, что у меня получается... Руки до сих пор трясутся, со старшими играть очень страшно, – рассказал Данил. – Но пока у всех выигрываю. Это из-за того, что я часто играю дома, могу по часу сидеть. Ещё занимаюсь настоящим футболом, это очень сложно. Я бы у «Арсенала» хотел спросить: неужели им тоже сложно бывает? Ещё знаю, что дают призы. Если вдруг выиграю, хочу половину отдать на благотворительность.

Никита Силуянов и Максим Барышников

Также за победу в турнире боролись Никита Силуянов и Максим Барышников. Ребята уже имеют опыт участия в соревнованиях, но признаются, что больше любят играть дома, чем в клубах и на киберплощадках.

- Я играю от 8 часов в сутки, – говорит Максим. – Конечно, в будние дни не получается поиграть много, учёба и всякое такое, но в выходные могу даже больше. У меня серьёзный опыт, я участвовал в весеннем турнире, он в "Макси" проходил. Сегодня отыгрался у участника, которому тогда проиграл: счёт 3:1! А вот дальше не очень везло...

- Мне было непросто: я всегда играл в FIFA, а в PES никогда, поэтому пока разобрался с управлением, пока начал понимать, что делать, успел проиграть, – рассказывает Никита. – Но на следующий турнир приду обязательно. И даже не за призами! Мне просто нравится проводить за игрой время, а победа, думаю, не главное.

Никита Кузин

Никите Кузину 18 лет, сейчас он на первом курсе московского университета. Несмотря на большую нагрузку, он находит время на своё хобби, или, как сам говорит, стиль жизни, и даже добивается больших успехов!



- Я двукратный победитель турниров по киберспорту: один раз победил в зимнем кубке «Арсенала», второй - в другом турнире, который тоже «Арсенал» поддерживал. Играю уже почти пять лет, в день за игрой могу провести 2,3 часа. Если честно, я пытался заниматься настоящим футболом, начинал в ДЮСШ «Арсенал», но попытки оставил, а вот виртуальный мне очень даже понравился.