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В Туле закрыли мотосезон-2018
фото Сергея Боброва.

В Туле закрыли мотосезон-2018

Сегодня, 13 октября, по центральным улицам Тулы промчались сотни мотоциклистов всех возрастов.

Закрытие общегородского мотосезона байкеры Тулы традиционно начали мотопробегом, который стартовал от мемориала «Защитникам неба Отечества», через центр города, площадь Победы, по проспекту Ленина. В пробеге приняли участие, по предварительным подсчетам, около 500 мотоциклов.
 
 
Финишировали машины на площади Ленина, где на праздник уже собрались сотни туляков. К байкерам Тулы с приветственным словом обратились почетные гости.
 
На площади прошли соревнования по технике управления мотоциклом «джимхана», показательные выступления тульских спортсменов стантрайдинга, а также концерт ведущих рок-коллективов и исполнителей города.
 
Гостей праздника угостили горячим чаем и солдатской кашей.
 
Организатором мероприятия стал клуб «Ночные волки» при поддержке администрации города Тулы.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:16 −1
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