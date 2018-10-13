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День учителя может стать выходным днем

День учителя может стать выходным днем

Автор законопроекта отмечает, что его инициатива подчеркнет значимость профессии педагога.

Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил сделать День учителя (5 октября) официальным выходным.
 
Соответствующий законопроект вскоре поступит на рассмотрению в нижнюю палату парламента.
 
Автор законопроекта отмечает, что задача инициативы – подчеркнуть значимость профессии педагога. По его словам, выходной день в честь профессионального праздника даст учителям социальную поддержку, а также поднимет престиж профессии в России.
 
Документ уже был одобрен Центром социологических исследований.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:29 +2
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