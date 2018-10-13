День учителя может стать выходным днем

Автор законопроекта отмечает, что его инициатива подчеркнет значимость профессии педагога.

Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил сделать День учителя (5 октября) официальным выходным.

Соответствующий законопроект вскоре поступит на рассмотрению в нижнюю палату парламента.

Автор законопроекта отмечает, что задача инициативы – подчеркнуть значимость профессии педагога. По его словам, выходной день в честь профессионального праздника даст учителям социальную поддержку, а также поднимет престиж профессии в России.

Документ уже был одобрен Центром социологических исследований.