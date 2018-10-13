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Туляк отправился гулять с доберманом знакомой и украл его

Туляк отправился гулять с доберманом знакомой и украл его

В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» с заявлением о пропаже собаки обратилась 28-летняя жительница посёлка Плеханово.

Женщина рассказала, что ещё в августе её 27-летний знакомый похитил 1,5-годовалого добермана. Сотрудниками полиции при выяснении обстоятельств хищения установили, что летом молодой человек попросил девушку разрешить ему погулять с собакой. Но отправившись на прогулку с питомцем, парень ушел в неизвестном направлении. 
 
Женщина неоднократно пыталась связаться с молодым человеком по телефону и просила вернуть собаку. Но он прятал животное у родственников, а также хотел продать породистую собаку, в том числе и через сайт бесплатных объявлений.
 
В настоящее время сотрудниками полиции 27-летний нигде не работающий и ранее судимый житель Зареченского округа Тулы задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».
 
Мужчине грозит наказание до двух лет лишения свободы. Похищенная собака в ближайшее время будет возвращена законной владелице.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:41 +1
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