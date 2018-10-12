На трассе в Тульской области «семерка» протаранила грузовик

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

11 октября в 20.00 на 156-м километре автодороги М-4 «Дон» в Веневском районе 19-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2107, врезался в попутный грузовик. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал водитель «семерки» и два его 18-летних пассажира. Пострадавших с различными травмами госпитализировали.