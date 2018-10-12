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На трассе в Тульской области «семерка» протаранила грузовик
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На трассе в Тульской области «семерка» протаранила грузовик

В аварии пострадали три молодых человека.

11 октября в 20.00 на 156-м километре автодороги М-4 «Дон» в Веневском районе 19-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2107, врезался в попутный грузовик. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал водитель «семерки» и два его 18-летних пассажира. Пострадавших с различными травмами госпитализировали.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:16 +2
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