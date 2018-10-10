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Тульская команда КВН вышла в финал Центральной лиги «Поволжье»

Тульская команда КВН вышла в финал Центральной лиги «Поволжье»

Финал состоится в ноябре.

Команда КВН «Сборная матерей Тульской области „Рожала, знаю!“» вышла в финал Центральной лиги «Поволжье» Международного союза КВН.

9 октября команда приняла участие в первом полуфинале в Кирове, где сыграла три конкурса: приветствие, музыкальный биатлон, музыкальное домашнее задание.

Подробнее о выступлении тульской команды можно прочитать здесь.

Итог игры:

  1. «Семья Селивановых», УлГТУ, Ульяновск — 12,0 баллов
  2. Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Тула — 10,9 баллов
  3. Сборная Арктики, Архангельская область — 10,6 баллов
  4. «Любимый город», ПГУ, Пенза — 10,2 баллов
  5. «Весомый аргумент», МГПУ им. Евсевьева, Саранск — 9,4 баллов
  6. Сборная г. о. Мытищи, — 9,0 баллов

Напрямую в финал прошли команды КВН «Семья Селивановых» и Сборная матерей Тульской области. Финальные игры состоятся в ноябре в Йошкар-Оле.

 

Центральная лига «Поволжье» является официальной лигой телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (ТТО «АМиК»).

Лига «Поволжье» была организована в 1999 году, которая на сегодняшний день является единственной мигрирующей Лигой международного союза КВН с базой в Казани. Редакторами являются Аркадий Дяченко («ХАИ», Харьков) и Михаил Стогниенко («Плохая компания», Красноярск).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:55 0
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