Тульская команда КВН вышла в финал Центральной лиги «Поволжье»

Команда КВН «Сборная матерей Тульской области „Рожала, знаю!“» вышла в финал Центральной лиги «Поволжье» Международного союза КВН.

9 октября команда приняла участие в первом полуфинале в Кирове, где сыграла три конкурса: приветствие, музыкальный биатлон, музыкальное домашнее задание.

Подробнее о выступлении тульской команды можно прочитать здесь.



Итог игры:

«Семья Селивановых», УлГТУ, Ульяновск — 12,0 баллов Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Тула — 10,9 баллов Сборная Арктики, Архангельская область — 10,6 баллов «Любимый город», ПГУ, Пенза — 10,2 баллов «Весомый аргумент», МГПУ им. Евсевьева, Саранск — 9,4 баллов Сборная г. о. Мытищи, — 9,0 баллов

Напрямую в финал прошли команды КВН «Семья Селивановых» и Сборная матерей Тульской области. Финальные игры состоятся в ноябре в Йошкар-Оле.

Центральная лига «Поволжье» является официальной лигой телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (ТТО «АМиК»).



Лига «Поволжье» была организована в 1999 году, которая на сегодняшний день является единственной мигрирующей Лигой международного союза КВН с базой в Казани. Редакторами являются Аркадий Дяченко («ХАИ», Харьков) и Михаил Стогниенко («Плохая компания», Красноярск).