Фото Алексея Пирязева.
По факту смерти заключенного в СИЗО Тулы началась проверка
Причину смерти мужчины устанавливают следователи.
Следственным отделом по Центральному району Тулы следственного управления СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в региональном ФКУ СИЗО-1 УФСИН России.
По предварительным данным, 29 сентября 2018 года в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1 обнаружено тело 30-летнего мужчины. В ходе проведенного следователем осмотра места происшествия и тела умершего видимых признаков насильственной смерти, а также каких-либо телесных повреждений не установлено. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти мужчины.
Также установлено, что в СИЗО-1 мужчина был помещен в связи с совершением им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
Следователем проводится весь комплекс необходимых процессуальных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.
Напомним, по неофициальной информации, рассматриваются две вероятные причины смерти: острая сердечная недостаточность и передозировка наркотиков.
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