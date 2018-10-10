По факту смерти заключенного в СИЗО Тулы началась проверка

Фото Алексея Пирязева.

Следственным отделом по Центральному району Тулы следственного управления СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в региональном ФКУ СИЗО-1 УФСИН России.

По предварительным данным, 29 сентября 2018 года в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1 обнаружено тело 30-летнего мужчины. В ходе проведенного следователем осмотра места происшествия и тела умершего видимых признаков насильственной смерти, а также каких-либо телесных повреждений не установлено. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти мужчины.

Также установлено, что в СИЗО-1 мужчина был помещен в связи с совершением им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Следователем проводится весь комплекс необходимых процессуальных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.