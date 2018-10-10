Тулячка похитила из магазина массажные приборы

В Туле в отдел полиции «Центральный» поступило заявление от индивидуальной предпринимательницы. Женщина сообщила, что из офиса ее фирмы были похищены массажные приборы.

- Работавшие на месте происшествия полицейские обратили внимание, что кража была совершена путем свободного доступа. Исходя из этой версии, полицейские проверяли лиц, имевших возможность беспрепятственно войти в помещение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

К краже оказалась причастна торговая представительница фирмы, 47-летняя женщина. Она призналась в содеянном. У нее обнаружено и изъято похищенное. Полицейские выясняют все детали происшествия.