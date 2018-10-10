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Тулячка похитила из магазина массажные приборы

Тулячка похитила из магазина массажные приборы

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

В Туле в отдел полиции «Центральный» поступило заявление от индивидуальной предпринимательницы. Женщина сообщила, что из офиса ее фирмы были похищены массажные приборы.

- Работавшие на месте происшествия полицейские обратили внимание, что кража была совершена путем свободного доступа. Исходя из этой версии, полицейские проверяли лиц, имевших возможность беспрепятственно войти в помещение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

К краже оказалась причастна торговая представительница фирмы, 47-летняя женщина. Она призналась в содеянном. У нее обнаружено и изъято похищенное. Полицейские выясняют все детали происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:34 +2
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