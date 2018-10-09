Владимир Груздев: «Надо оставлять регионам не менее половины, а лучше – две трети прироста налоговых платежей»

В ходе обсуждения проекта бюджета на 2019-2021 годы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все расходные обязательства региональных бюджетов должны обеспечиваться дополнительным финансированием, и предложила закончить практику принятия на федеральном уровне решений, касающихся региональных бюджетов.

Во время парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» ряд глав регионов России пожаловались, что на них возлагаются дополнительные расходные обязательства, финансирование которых не предусмотрено.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев считает, что для того, чтобы источники экономического роста и развития страны в полной мере заработали, регионам необходим достаточный ресурс, а также понимание того, что этот ресурс дан надолго и в значительной мере зависит от них самих:

«Естественно, новая региональная и пространственно-территориальная политика должна проводиться на основе планирования, опирающегося на качественное прогнозирование рыночных тенденций, анализ ресурсов территорий и их потенциала с элементами индустриального планирования. Мы не можем ждать, когда стихийный, неуправляемый рынок сначала «вымоет» производства и людей с каких-либо территорий, а потом сделает невостребованными миллионы сконцентрированных в крупнейших агломерациях людей», – сказал Владимир Груздев.

По мнению председателя Правления АЮР, новая региональная политика должна включать механизмы достаточного финансового обеспечения развития регионов:

«Необходимо оставлять регионам не менее половины, а лучше – две трети прироста налоговых и иных фискальных платежей, собранных на их территории. Убежден, что эта мера явилась бы великолепным стимулом для руководства регионов к эффективным управленческим решениям, основанным на долгосрочных, финансово подкрепленных программах индустриального и инфраструктурного развития территорий», – считает Владимир Груздев.