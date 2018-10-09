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Исследование: В каком районе Тулы самая жесткая вода?
Фото Дмитрия Дзюбина.

Исследование: В каком районе Тулы самая жесткая вода?

«Тулагорводоканал» опубликовал соответствующую информацию.

Исследования проводились с 1 по 5 октября во всех районах Тулы. Качество питьевой воды определялось по нескольким показателям: по мутности, цветности, жесткости, наличию железа и бактерий.

Самая мутная вода оказалась в Привокзальном районе. Ее показатель составил 0,87 мг/дм3 (при норме 1,5 мг/дм3). Следом идет Советский район (0,82), потом Зареченский (0,68), Центральный (0,62) и Пролетарский (0,60).

Самая жесткая вода — в Привокзальном районе (6,2-9,8 градуса жесткости). На втором месте Советский район с показателем 8,6-9,6. В Центральном районе — 6,2-9,6, в Зареченском — 7,2-8,2, в Пролетарском — 5,8-6,0.

Содержание железа: Привокзальный район — 0,20 мг/дм3; Советский — 0,17; Пролетарский — 0,16; Центральный и Зареченский районы — по 0,14.

Общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий в тульской воде не обнаружено.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:01 +1
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