Жители Узловой жалуются на работу районной больницы

В редакцию Myslo за помощью обратилась Татьяна Н., жительница Узловой. Женщина попросила предать огласке историю, участницей которой стала ее пятилетняя дочь Алина (имена изменены).

– 20 сентября я с двумя детьми шла из районной больницы домой. Возле дороги мы остановились, подождали, когда загорится зеленый сигнал светофора. И тут случилось неожиданное — старшая дочка выскочила на проезжую часть, где ее сбил автомобиль. Всё произошло у меня на глазах. Скорую вызывать я не стала — мы находились рядом с больницей. Договорились с водителем, что он припаркует машину и придет в лечебное учреждение.

В приемном покое я сказала медикам, что ребенка сбил автомобиль. Они поинтересовались, нужно ли вызывать сотрудников ГИБДД. Я им ответила, что мне всё равно, только позовите поскорее врача, чтобы дочку осмотрели, — рассказывает Татьяна.

Пришла женщина-врач, осмотрела ребенка и, по словам Татьяны, начала возмущаться: «Вы понимаете, что из-за таких, как вы, губят водителей? Теперь его из-за вас лишат прав».

– Ее больше интересовала судьба водителя, чем ребенка! – возмущается Татьяна. – Я всё понимаю, ни в коем случае не снимаю с себя ответственность за произошедшее, но врач должен быть врачом, а не судьёй! Алине сделали рентген и сказали, что у нее ушиб спинки носа. Я всем врачам рассказывала, при каких обстоятельствах Аля получила травму. Но в диагнозе нам написали, что дочка упала на улице. Когда мне сказали, что у Алины ничего серьезного, водитель ушел. Врачи у меня спросили, буду ли я вызывать сотрудников ГИБДД, на что я ответила: «Я никак поступать не буду, мне сейчас не до этого» и ушла домой.

Однако вечером у ребенка ухудшилось самочувствие: Алина стала плаксивой, вялой. После разговоров с мужем мама девочки решила сообщить о факте ДТП в ГИБДД. Также на следующий день ребенка вновь привели на прием к врачу.

– Но травматолог лишь продублировал диагноз и сказал, что ничего страшного с дочкой не происходит. Я решила записаться на прием к невропатологу в Новомосковск, так как наш местный врач был в отпуске. Запись была лишь через три дня. Мы столько времени потеряли!

В Новомосковске врач осмотрел Алину и поставил диагноз — сотрясение мозга. Ребенку сделали МРТ в Туле. Тогда выяснилась еще одна шокирующая деталь — у малышки подозрение на перелом височной кости.

– Почему медики Узловской районной больницы не хотят добросовестно исполнять свои обязанности? Почему они не только не подсказали, что нужно сразу, не тратя драгоценного времени, лететь, бежать, спешить делать дополнительное обследование, ведь их «всё хорошо» может стоить здоровья ребенку, но и не потрудились сделать то, что им положено в данной ситуации: сообщить в полицию? Почему растерянный, раздавленный болью за произошедшее с ребенком родитель должен обегать платных специалистов, чтобы быть уверенным, что с малышом действительно все хорошо и его здоровью ничто не угрожает? — спрашивает Татьяна.

Женщина написала жалобу в минздрав Тульской области и прокуратуру. Кстати, решением суда водителя, сбившего девочку, лишили прав на один год за оставление места ДТП.

Отметим, что в редакции Myslo имеются все документы, подтверждающие диагноз девочки.

Отметим, это уже не первый случай, когда местные жители жалуются на Узловскую районную больницу. Свою историю корреспонденту Myslo рассказала Наталья Морозова. Женщина пожаловалась на действия главврача.

– Мой ребенок имеет проблемы с дыханием по ночам с мая. В связи с очень большой нагрузкой на педиатров и отсутствием узких специалистов в районе нас никак не диагностируют. В июле этого года лор в Туле мне дал путевку на плановую госпитализацию для обследования, которое проводится детям старше трех лет. 1 октября моей дочери исполнилось три года, и мы уже забронировали заранее место в тульской больнице с 8 октября.

Для плановой госпитализации мой ребенок должен быть не в острой фазе заболевания и не иметь ОРЗ. Также нужен определенный список документов, в том числе справка о контакте с инфекционными больными, которая выдается за три дня до поступления, и направление от участкового педиатра.

Для оформления нужных документов я заранее записалась на прием 5 октября на 8.00. Время выбрано неслучайно — моя дочь на данный момент клинически здорова, но иммунитет у нее очень слабый.

Чтобы не допустить инфицирования дочери, я хотела пройти первой, так как к началу приема все кабинеты и коридоры тщательно убраны и продезинфицированы.

Без ребенка получение данных документов невозможно: педиатр должен осмотреть ребенка и подтвердить необходимость госпитализации.

Но попасть на прием в назначенное время я так и не смогла. Главврач ГУЗ «Узловская районная больница» Николай Иванович Русаков собрал всех врачей в конференц-зале в соседнем здании больницы на пятиминутку, которая по факту длилась более двух с половиной часов. Я хотела обратиться за помощью к заведующей, но она тоже была на общем собрании врачей. Прождав более полутора часов, в 9.43 я позвонила в министерство здравоохранения Тульской области с жалобой на действия главврача.

Спустя полчаса ситуация не изменилась, и я буквально ворвалась в конференц-зал, требуя подписать мне необходимые документы. В результате наш участковый педиатр подписал все необходимые справки, но по факту моего ребенка даже никто не осмотрел... И это не единичный случай. Родители пишут жалобы на имя Николая Ивановича Русакова, но ответа в установленный срок не получают. Когда пытаются узнать, почему, то им говорят, что жалоб вообще не поступало и никаких документов найти не могут.

Кстати, когда женщина приехала с ребенком в тульскую больницу, в госпитализации им отказали, потому что документы были составлены неправильно.

был случай

1 сентября в поселке Партизан произошел несчастный случай — восьмилетний мальчик получил серьезную травму во время игры на карусели. Ребенку отрезало фаланги пальцев. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Мальчика обследовали в Узловской районной больнице. Случаем заинтересовалась прокуратура. И по результатам проверки главврачу было внесено представление.

Сотрудники больницы, кстати, снова не сообщили о травме ребенка в правоохранительные органы. Врачи аргументировали это тем, что полученная травма не входит в перечень травм, утвержденных приказом Минздравсоцразвития, о которых медучреждения обязаны сообщать в органы внутренних дел.

Однако доводы врачей прокуратура посчитала необоснованными, поскольку, учитывая тяжесть полученной ребенком травмы, объективная оценка способа ее получения, наличие при ее получении вины других лиц, медицинскими работниками учреждения дана быть не могла.