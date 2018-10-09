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Какие улицы Тулы останутся без света 10 октября

Какие улицы Тулы останутся без света 10 октября

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Демонстрации, 8, 10, 12, 12-а,
  • ул. Лейтейзена, 7, 9,
  • ул. М. Жукова, 7,
  • ул. Кутузова, 20-а, 20-в, 18, 20, 24, 20-б, 22-а,
  • ул. Шухова, 24, 20-а, 24 к. 2, 26-а, 28-а, 22-а, 24-а, 22-в, 20, 18, 22,
  • ул. Р. Зорге, 19-б, 19, 13, 15 к. 2, 19-а,
  • ул. Немцова, 15, 17, 19, 21, 15-а, 17-а,
  • ул. Демьянова, 45-в, 45-в, 41, 43, 45,
  • ул. Некрасова, 62,
  • ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
  • пер. Циолковского, 22,
  • ул. Щорса, 1,
  • ул. Октябрьская, 9, 11, 11-а, 13, 17, 17-а, 17-б, 19, 21, 23, 33, 33-а, 35, 37, 39,
  • ул. Арсенальная, 12,
  • пер. Ряжский, 28-36 (чётн.),
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.), 122-158 (чётн.), 81-105 (нечётн.),
  • пер. Колхозный, 2, 3-19 (нечётн.),
  • ул. Косогорская, 107, 113, 115, 117, 30,
  • ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
  • ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.),
  • ул. Белоусова, 34-50 (чётн.),
  • ул. Б. Гончары, 21-94, 104, 107,
  • ул. Штыковая, 204-228 (чётн.), 181-209 (нечётн.),
  • ул. Пузакова, 131-135 (нечётн.),
  • п. Южный: ул. Клубная, 31, 33,
  • ул. 2-я Овражная, 1-27,
  • ул. Рабочая, 1-19,
  • ул. Зелёная, 1-13,
  • ул. Транспортная, 15-23,
  • п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
  • ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 +1
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