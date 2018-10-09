Какие улицы Тулы останутся без света 10 октября
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Демонстрации, 8, 10, 12, 12-а,
- ул. Лейтейзена, 7, 9,
- ул. М. Жукова, 7,
- ул. Кутузова, 20-а, 20-в, 18, 20, 24, 20-б, 22-а,
- ул. Шухова, 24, 20-а, 24 к. 2, 26-а, 28-а, 22-а, 24-а, 22-в, 20, 18, 22,
- ул. Р. Зорге, 19-б, 19, 13, 15 к. 2, 19-а,
- ул. Немцова, 15, 17, 19, 21, 15-а, 17-а,
- ул. Демьянова, 45-в, 45-в, 41, 43, 45,
- ул. Некрасова, 62,
- ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
- пер. Циолковского, 22,
- ул. Щорса, 1,
- ул. Октябрьская, 9, 11, 11-а, 13, 17, 17-а, 17-б, 19, 21, 23, 33, 33-а, 35, 37, 39,
- ул. Арсенальная, 12,
- пер. Ряжский, 28-36 (чётн.),
- п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.), 122-158 (чётн.), 81-105 (нечётн.),
- пер. Колхозный, 2, 3-19 (нечётн.),
- ул. Косогорская, 107, 113, 115, 117, 30,
- ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
- ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.),
- ул. Белоусова, 34-50 (чётн.),
- ул. Б. Гончары, 21-94, 104, 107,
- ул. Штыковая, 204-228 (чётн.), 181-209 (нечётн.),
- ул. Пузакова, 131-135 (нечётн.),
- п. Южный: ул. Клубная, 31, 33,
- ул. 2-я Овражная, 1-27,
- ул. Рабочая, 1-19,
- ул. Зелёная, 1-13,
- ул. Транспортная, 15-23,
- п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
- ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4.
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