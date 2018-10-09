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Правительство России планирует заменить бумажные паспорта на электронные

Правительство России планирует заменить бумажные паспорта на электронные

Ожидается, что документы традиционного формата перестанут выдавать уже в 2021 году.

Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил до конца текущего года разработать законопроект о постепенном переводе россиян с бумажных паспортов на электронные с 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на другие СМИ.

Предполагается, что электронный паспорт даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам, запись об оказании ему этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде. Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта с чипом, похожая на банковскую.

Электронный паспорт предоставит доступ к данным гражданина во всех информационных системах, позволит совершать юридически значимые действия, получать государственные и коммерческие услуги.

Не исключается, что в одном документе будут объединены данные паспорта, СНИЛС и водительского удостоверения. Кроме того, будет создан единый реестр данных всех граждан. Внедрение электронного паспорта обойдётся в 114 млрд рублей. Собрать эту сумму предполагается за счет госпошлины.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:31 −2
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