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В одном из СНТ в Пролетарском районе Тулы ввели карантин по бешенству

В одном из СНТ в Пролетарском районе Тулы ввели карантин по бешенству

На период карантина введены ограничения.

В СНТ «Лесной изумруд», расположенный в Пролетарском районе Тулы, ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Очаг бешенства обнаружен возле дома №1 в указанном садовом некоммерческом товариществе. Карантин вводится в СНТ, а также на территории в радиусе двух километров от него.

На время действия карантина запрещается:

  • на территории неблагополучного пункта проведение выставок собак и кошек,
  • торговля домашними животными, вывоз их за пределы территории,
  • отлов диких животных.

Министерству здравоохранения Тульской области поручено обеспечить в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-профилактические учреждения Тулы, имеющие в своем составе травматологический пункт.

Карантин отменяется по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучной зоне.

Проконтролирует исполнение указа министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:46 +4
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