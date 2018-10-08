В одном из СНТ в Пролетарском районе Тулы ввели карантин по бешенству
На период карантина введены ограничения.
В СНТ «Лесной изумруд», расположенный в Пролетарском районе Тулы, ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Очаг бешенства обнаружен возле дома №1 в указанном садовом некоммерческом товариществе. Карантин вводится в СНТ, а также на территории в радиусе двух километров от него.
На время действия карантина запрещается:
- на территории неблагополучного пункта проведение выставок собак и кошек,
- торговля домашними животными, вывоз их за пределы территории,
- отлов диких животных.
Министерству здравоохранения Тульской области поручено обеспечить в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-профилактические учреждения Тулы, имеющие в своем составе травматологический пункт.
Карантин отменяется по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучной зоне.
Проконтролирует исполнение указа министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.