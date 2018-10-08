Звёздные советы для водителей: гороскоп от тульского УГИБДД

В течение недели Овнам стоит быть предельно вежливы по отношению к другим участникам дорожного движения, иначе велика вероятность спровоцировать конфликт на «пустом месте». Будьте взаимовежливы на дороге!

Неделя готовит Тельцам, спокойный размеренный ритм, но стоит быть повнимательнее на дороге – погода может преподнести сюрпризы.

Попытки Близнецов успеть проскочить первыми на этой неделе не только не увенчаются успехом, но и могут быть слишком опасны. И не забывайте пропускать пешеходов.

Ракам рекомендуется внимательно наблюдать за пешеходами. Лучше заранее притормозить перед пешеходным переходом и всех пропустить.

Спокойно вести автомобиль Львам может помешать излишняя впечатлительность, вы слишком легко можете отвлечься на некое интересное зрелище. Сконцентрируйте все внимание на дорогу!

Даже если ночь темна, а дорога пустынна, увлекаться нарушением ПДД Девам все же не стоит. Помните, что остановить может не только сотрудник Госавтоинспекции, но и столб. Берегите себя и других участников движения.

Весам нужно уделить особое внимание техническому состоянию автомобиля. Посетите автомастерскую, не помешает лишний раз проверить все основные узлы транспортного средства. Так же не забывайте и о бережной эксплуатации автомобиля.

На этой неделе Скорпионам рекомендуется соблюдать особую осторожность, ведь машина - источник повышенной опасности. Есть риск потерять управление. И особенно опасно это на большой скорости. Так что не разгоняйтесь.

Стрельцы, если вам кажется, что светофор слишком медленно переключается, быть может, вы просто слишком спешите? Не стоит, спешка может создать массу проблем. Всему свое время.

«Осторожность, осторожность и еще раз осторожность», – таков девиз Козерогов на текущую неделю. Если вы будете превышать скорость и отвлекаться, находясь за рулем, велика вероятность не самого благоприятного развития событий. Так что отложите подальше мобильный телефон и внимательно следите за дорогой.

Водолеям стоит быть внимательнее за рулем. Неделя в целом благоприятна для поездок, но при отсутствии достаточного внимания на дороге, можно создать себе и окружающим кучу проблем.

На этой неделе Рыбы могут быть склонны к превышению скоростного режима. Это грозит штрафами – автоматическая система контроля на дорогах не сделает поблажек. Лучше задуматься о последствиях и лишний раз не рисковать.