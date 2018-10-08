Жители Тульской области могут получить налоговые уведомления в МФЦ

Уплатить все имущественные налоги в этом году нужно не позднее 3 декабря.

В тульских МФЦ появилась новая услуга, позволяющая физическому лицу или его представителю лично получить в налоговое уведомление и документы на уплату налога на землю, транспорт или имущество.

Получить налоговые документы в МФЦ будет удобнее всего жителям населенных пунктов, где нет отделений УФНС. Налоговики напоминают, что в этом году для всех регионов России установлен единый срок уплаты имущественных налогов – не позднее 3 декабря.

Для получения уведомление необходимо посетить МФЦ и заполнить соответствующее заявлением. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Налоговое уведомление и документы на уплату налогов будут выданы под расписку в согласованный с сотрудником МФЦ день и время.