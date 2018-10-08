новости
новости
Регистрация
Жители Тульской области могут получить налоговые уведомления в МФЦ

Жители Тульской области могут получить налоговые уведомления в МФЦ

Уплатить все имущественные налоги в этом году нужно не позднее 3 декабря.

В тульских МФЦ появилась новая услуга, позволяющая физическому лицу или его представителю лично получить в налоговое уведомление и документы на уплату налога на землю, транспорт или имущество.

Получить налоговые документы в МФЦ будет удобнее всего жителям населенных пунктов, где нет отделений УФНС. Налоговики напоминают, что в этом году для всех регионов России установлен единый срок уплаты имущественных налогов – не позднее 3 декабря. 

Для получения уведомление необходимо посетить МФЦ и заполнить соответствующее заявлением. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Налоговое уведомление и документы на уплату налогов будут выданы под расписку в согласованный с сотрудником МФЦ день и время.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 0
Другие статьи по темам
Событие
оплата налоговУФНС России по Тульской областиналоговые уведомленияМФЦ Тулы
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин: Каждый должен найти для себя что-то полезное в большом перечне событий Года образования и новых знаний
Алексей Дюмин: Каждый должен найти для себя что-то полезное в большом перечне событий Года образования и новых знаний
За выходные 44 туляка попались пьяными за рулём
За выходные 44 туляка попались пьяными за рулём
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.