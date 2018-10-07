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У тайного агента «Ревизорро» в тульской гостинице умыкнули деньги

У тайного агента «Ревизорро» в тульской гостинице умыкнули деньги

Вышла в свет передача телеканала «Пятница» о Туле.

Как уже рассказывал Myslo, в сентябре Тулу посетили агенты «Ревизорро».
Перед ведущей Идой Галич стояла задача узнать, чем в Туле может заняться турист. Ведущая хотела проверить уровень сервиса в Тульском кремле и отправиться на аэродром, чтобы полетать на мотодельтаплане. А Настасья Самбурская решила проверить, насколько благоустроен город, узнать, в каких условиях готовится знаменитый тульский пряник на кондитерской фабрике «Медовые традиции». Также в планах стоял визит в отель «11 Hotel & Garden».
 

О ходе съемок Myslo писал здесь, однако основная интрига оставалась нераскрытой: что нашли Ида Галич и Настасья Самбурская в нашем городе? Как оценили сервис и гостеприимство?

 

Сегодня, 7 октября, на телеканале «Пятница» показали тульский выпуск.

Настасья Самбурская похвалила Центр приема гостей Тульской области и купила там пряник. А тем временем Ида Галич посетила тульский кремль. Сначала в образе… попрошайки!
 

Долго не продержалась: охрана вывела ее с территории кремля, особенно не церемонясь.
 

Ида обиделась: почему попрошайку из кремля выгнали, а «Ленина», работающего без документов, нет?

К Иде, переодетой в приличное, в музее отнеслись куда приветливей: по первому требованию дали аптечку. Территория комплекса ведущей «Ревизорро» понравилась, смутили только указатели. Сначала она не смогла найти кассу, потом туалеты. «То ли дело в указателях, то ли во мне?!» — сокрушалась ведущая.
 
Также ведущую расстроило, что туалеты в нашем кремле платные – 20 рублей. А если денег нет, придется проситься в атриум или искать синюю биокабинку.
 

После кремля Ида Галич отправилась в Мясново на аэродром, где потеряла голос от ужаса и кайфа во время полета на мотодельтаплане.

 

Из замечаний Иды: документов с ней перед полетом не подписали, противопоказаний не озвучили, на трезвость не проверили. Но сам полет ведущей жутко понравился.
 
 

А в это время Настасья Самбурская посетила кондитерскую фабрику «Медовые традиции» и самолично изготовила пряник в виде матрешки. К замечаниям бдительной «ревизорро» на фабрике обещали прислушаться.

 

 

Накануне съемок тайный агент «Ревизорро» под видом англичанина заселился в отель 11 Hotel & Garden в центре Тулы. Почему именно англичанин? На сайте отеля «Ревизорро» вычитали, что «При создании отеля 11 Hotel & Garden были использованы идеи современных европейских бутик-отелей и концепция британского гостевого дома».

В итоге англоговорящего молодого человека на рецепции 11 Hotel & Garden попросту не поняли. А оброненные им при отъезде 650 рублей забрала себе уборщица… Ее зафиксировала скрытая камера:
 

Зато в отеле оказалось, по мнению ведущей, довольно чисто.

 

В «Тульской чайной» ведущих обвесили, да еще и еду подали в плохо вымытых тарелках. Но их больше чего расстроило то, что в меню не было тульских пряников — ведь именно за ними они приехали в наш город.

 
Полностью передачу можно посмотреть здесь.
 
 
сегодня, в 14:35 +6
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