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На ул. Фучика в Туле появилась многофункциональная спортивная площадка
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На ул. Фучика в Туле появилась многофункциональная спортивная площадка

Средства на установку нового спортивного объекта выделил Фонд «Перспектива», а освещение и благоустройство выполнит администрация Тулы.

На ул. Фучика в Туле прошел спортивный праздник по случаю открытия новой многофункциональной площадки. В нем приняли участие жители близлежащих многоквартирных домов.

12 января во время рабочей поездки Губернатора Алексея Дюмина на фабрику «Тульская гармонь» сотрудник предприятия Игорь Андросов рассказал главе региона, что в микрорайоне Криволучье Пролетарского территориального округа нет ни одной многофункциональной спортивной площадки. Губернатор рекомендовал Фонду развития Тульской области «Перспектива» рассмотреть возможность ее установки.

Игорь Андросов рассказал, что, когда начались работы по монтажу площадки, жители домов сначала не поверили, думали, что строится очередной магазин. Сейчас на ней занимаются не только дети, но и взрослые. Площадка занята с утра до вечера: играют в футбол и баскетбол, занимаются на тренажерах.

Директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева отметила, что за счет средств Фонда выполнены работы по установке площадки, а благоустройство и освещение будут сделаны силами администрации Тулы.

Галерея
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 1
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 2
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 3
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 4
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 5
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 6
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 7
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 8
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 9
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 10
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 11
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 12
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 13
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 14
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 15
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 16
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 17
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 18
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 19
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 20
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 21
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 22
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 23
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 24
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 25
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 26
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 27
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 28
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 29
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 30
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 31
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 32
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 33
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 34
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 35
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 36
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 37
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 38
В Туле на ул. Фучика появилась многофункциональная спортивная площадка, Фото: 39
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 21:19 +2
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