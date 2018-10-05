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С начала года в Тульской области клещи покусали более 1200 детей
Фото heaclub.ru.

С начала года в Тульской области клещи покусали более 1200 детей

Всего же в медучреждения с жалобами на присасывание клещей обратились 4422 жителя региона.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает, что сезон активности клещей на территории региона закончился.

За 9 месяцев этого года с жалобами на присасывание клещей обратилось 4422 человека (в том числе детей — 1284). Случаи зарегистрированы во всех районах Тульской области.

– За текущий период 2018 года исследовано 2324 пробы клещей, снятых с людей, и 337 проб из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями — 11,8%, анаплазмой — 4,7%, что практически на уровне показателей за аналогичный период 2017 года (общая инфицированность клещей составила: боррелиями — 12,3%, анаплазмой — 4,8%). Количество обратившихся по поводу присасывания клещей и заболевших лиц в 2018 году находилось в пределах среднемноголетних значений, — отмечают в ведомстве.

Стабилизацию ситуации связывают с профилактическими и противоэпидемическими мероприятиям — акарицидными обработками, вакцинацией против клещевого вирусного энцефалита и др.

В 2018 году акарицидная обработка прошла на территории общей площадью 1380 га, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года (897 га).

За 9 месяцев 2018 года 47 человек (в том числе 9 детей) вакцинированы против клещевого вирусного энцефалита.

По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами, консультацию можно получить в отделе эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37-33-25, 37-48-32, 37-07-06.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:07 0
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