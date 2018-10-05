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В Туле запущены все 179 городских котельных
Фото usatiki.ru.

В Туле запущены все 179 городских котельных

Тепло пришло в 2826 многоквартирных домов и на 304 объекта соцсферы и здравоохранения.

По состоянию на 10.00 5 октября в Туле запущены все 179 городских котельных. К теплу подключены 2826 многоквартирных домов и 304 объекта социальной сферы и здравоохранения.

Как сообщает городская администрация, с первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается пять дней на подачу тепла. Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.

По всем вопросам, касающимся пуска тепла, туляки могут с 8.00 до 20.00 обратиться по телефонам горячих линий в районные администрации и управление городского хозяйства:

  • Центральный округ – (4872) 31-11-90,
  • Пролетарский округ – (4872) 41-06-49, 41-73-40,
  • Привокзальный округ – (4872) 24-66-98,
  • Зареченский округ – (4872) 47-16-68,
  • Советский округ – (4872) 30-18-84, 30-17-11,
  • Управление по городскому хозяйству – +7(919)081-23-09.
Сюжет: Отопительный сезон 2018
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