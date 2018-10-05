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Тульские чиновники рассказали о своих школьных годах
На фото Евгений Авилов.

Тульские чиновники рассказали о своих школьных годах

Евгений Авилов был в школе отличником, а Алексей Крыгин мечтал стать историком.

5 октября все педагоги отмечают свой профессиональный праздник – Всемирный день учителя. Все мы когда-то были учениками, и тульские чиновники – не исключение. Сегодня они делятся своими воспоминаниями о школьных годах.

– Моими любимыми предметами в школе были математика и геометрия, – говорит глава администрации города Тулы Евгений Авилов. – Я и еще трое ребят учились по усложненной программе, а на контрольных для нас составляли отдельный вариант – третий. У меня была книжка «Занимательная математика», там было много классных задачек. Например, объяснялось, почему дважды два может равняться пяти. Еще физика нравилась, биология, история.

– Я окончил школу с золотой медалью, за всю школьную жизнь мне только однажды поставили кол, и этот случай я запомнил на всю жизнь, – вспоминает первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин. – На зимние каникулы дали задание сделать поделку, мы с другом все дни корпели над глиссером. Гордые собой и довольные принесли поделку на урок труда. А учитель нам не поверил, решил, что родители сделали его за нас. В результате мне поставили кол в дневник, да так, что прорвали несколько страничек. Моя мама до сих пор хранит этот дневник.

– До девятого класса я был уверен, что стану историком, посвящу себя углубленному изучению предмета, – рассказывает заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин. – Но в жизни так получилось, что стал технарем, хотя до сих пор люблю историю. Школу окончил 23 года назад и с благодарностью вспоминаю своих учителей. Причем с годами понял, что те из них, кто вызывал у нас, мальчишек, негативные эмоции, как раз и были лучшими педагогами!

– Перед учителями преклоняюсь и считаю их труд благородным. Я всегда был отличником, школу окончил с золотой медалью, но всё же мое поведение порой вызывало вопросы у учителей, – делится воспоминаниями заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин. – До сих пор в памяти случай, который, на мой взгляд, является апофеозом педагогического мастерства, мудрости учителя. Учитель немецкого языка Галина Серафимовна Власова была строгой, с колоссальным опытом работы. В пятом классе мы только начинали учить немецкий, знали лишь самые азы. И вот идет урок, вдруг в класс кто-то подбрасывает котенка – маленького и очень игривого. Класс взрывается от смеха, все полностью увлечены котенком. Галина Серафимовна молча наблюдала за хаосом. Хотя теперь я понимаю, что расстроило ее это сильно, ей было очень неловко. Урок так и прошел за шутками-прибаутками. И вот на следующем уроке учительница объявляет: «Сегодня будет необычный урок – мы напишем сочинение на тему «Что смешного в кошках?». И вот теперь пришло время нашей неловкости. Не знаю, как одноклассники, но я тогда закончил сочинение словами извинений перед учителем…

– Свою родную школу я любил, – говорит начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев. – У меня всегда была склонность к точным наукам. Мои любимые предметы – математика, физика и геометрия.

– В школу я ходил с удовольствием. Это была возможность не только узнать что-то новое, но и пообщаться с друзьями, – вспоминает начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков. – В школе любил физкультуру, труд, музыку. Добрыми словами вспоминаю свою первую учительницу – Надежду Николаевну Барсукову. Это внимательный и отзывчивый педагог. Клавдия Ильинична Волкова – мой классный руководитель, учитель математики. Она педагог старой закалки, давала очень хорошие знания, у нее учились еще мои родители. Можно сказать, она дала путевку в жизнь не одному поколению.

– Школьные годы на самом деле самые беззаботные, только понимаешь это, когда входишь во взрослую жизнь, – рассказывает начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков. – В школе, конечно, было интересно. Очень любил уроки физики, ее вела у нас Раиса Владимировна Валикова. Она же была и директором школы. Строгий, принципиальный, но в то же время справедливый педагог!

– Я с большой благодарностью вспоминаю родную школу, всех учителей, своего классного руководителя Ирину Викторовну Чичину, – говорит начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков. – Учиться я очень любил. Любимым предметом была география. Нравилось изучать страны, их экономическое положение, политический строй. Я дважды становился победителем школьной олимпиады по этому предмету. Еще очень любил историю. Давно не был в своей школе, надо обязательно туда съездить и лично еще раз сказать учителям большое спасибо за их нелегкий, но очень важный труд!

– Школьные годы запомнились как самые интересные, – рассказывает начальник управления образования Татьяна Золотова. – Успевали и учиться, и участвовать в различных школьных мероприятиях. Самым любимым предметом была биология. И до сих пор с большой благодарностью вспоминаю своего любимого педагога – учителя математики Нину Ильиничну Черкашину. Хочется в этот день пожелать всем педагогам Тулы здоровья, неиссякаемой энергии и большого творческого потенциала! 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:09 +2
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