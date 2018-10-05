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В Алексине «семерка» влетела под самосвал
Фото очевидцев специально для Myslo.

В Алексине «семерка» влетела под самосвал

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

5 октября на ул. Арматурной в Алексине произошло ДТП: на повороте со второстепенной дороги на главную ВАЗ-2107 влетел под самосвал.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщают очевидцы, из-за ДТП собирается пробка. Будьте внимательны, выбирайте пути объезда!

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:11 +1
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Место
АлексинТульская область

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