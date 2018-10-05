Тульские предприниматели смогут получить более 20 мер господдержки в новом центре «Мой бизнес»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сейчас в регионе работает более 62 500 предпринимателей среднего и малого бизнеса.

5 октября в Туле открылся центр «Мой бизнес». В нем собраны все структуры поддержки малого и среднего бизнеса для предпринимателей области.

Председатель регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева отметила, что в этом году особое внимание уделено совершенствованию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас в Тульской области работает более 62 500 предпринимателей.

На площадке центра «Мой бизнес» будут работать Центр поддержки предпринимательства, Центр инжиниринга, Центр поддержки экспорта, Фонд поддержки малого предпринимательства и гарантийный фонд, Центр оказания услуг, представительство «МСП Банка» в Туле.

Здесь предприниматели смогут получить более 20 мер государственной поддержки и более 180 видов государственных и муниципальных услуг МФЦ для бизнеса в режиме «одного окна».

Как рассказал заместитель председателя правительства – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, для создания благоприятного предпринимательского климата в регионе реализован ряд важных инициатив: введена широкая линейка налоговых льгот для начинающих предпринимателей, расширен перечень мер государственной поддержки бизнеса, совместно с федеральными институтами развития бизнеса организованы партнерские образовательные программы для предпринимателей.

Центр «Мой бизнес»: ул. Советская, 67, 2-й этаж.