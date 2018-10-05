Приключения автохлама в Туле: Мистическая история зеленой «копейки»

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Пользователь Myslo AltCtrlDel опубликовал в блоге «Народный журналист» шикарную историю о приключениях советской «копейки».

– Эта история началась давно, лет 5-7 назад. Тогда еще отживавшие свой срок старые отечественные автомобили кое-как ездили по дорогам нашего города и радовали своих владельцев. Но всему приходит свой срок.

И вот однажды на ул. Сойфера, 4 появился такой брошенный «драндулет», который стал занимать одно парковочное место.

Это время даже было отмечено «гуглавтомобилем», который ездил по нашим улицам и снимал панорамы.

«Гуглавтомобиль» разглядел номер этого автомобиля и то, что деревья на ул. Сойфера когда-то были большими, — рассказывает читатель. — Следующее фото было уже снято «Яндекс-авто» панорамой. Найдите 10 отличий между фото Google и Яндекса.

Через некоторое время указанный участок решено было заасфальтировать, «брошенку» перетащили на другое место.

– Очередное перемещение брошенного транспортного средства произошло не по его собственной воле, а благодаря рабочим, которые асфальтировали пешеходную часть на ул. Сойфера в ноябре 2017 г. Нечеловеческими усилиями они оттащили «копеечку» на новое место, поскольку она мешала установке бордюрного камня, — продолжает свой рассказ туляк.

Мужчина обратился в администрацию с просьбой убрать автохлам, который занимал уже три парковочных места. В апреле 2018 года эти работы наконец были выполнены — машину увезли в утиль! Победа!

Казалось бы, «хэппи энд», но нет! На днях зеленая «копейка» чудесным образом вернулась на прежнее место. Мистика?

– Сначала я подумал, что у меня паранойя и дежавю одновременно. Потом я начал вспоминать, какой сейчас год. Мысли мои путались, и я не верил глазам. Это было настолько неожиданно, что первые полчаса я находился в легком шоке: как, зачем, почему? — пишет туляк. — Первая мысль: нашелся владелец, восстановил раритет и приехал на ней на свое прежнее место. Нет. Это невозможно!

Мужчина провел свое собственное расследование и выяснил, что 29 сентября эвакуатор привез «копейку» обратно — на то же место на ул. Сойфера. Причем, судя по номеру эвакуатора, до этого машина находилась на штрафстоянке на ул. Сызранской.

Как вообще такое возможно?

Автор блога сделал предположение, что власти, возможно, не оплатили эвакуацию и утилизацию, поэтому автохлам вернули на место.

Myslo заинтересовался историей, редакция отправила соответствующий запрос в администрацию Тулы.