новости
новости
Регистрация
На трассе М-2 «Крым» «Хендэ Солярис» врезался в отбойник
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-2 «Крым» «Хендэ Солярис» врезался в отбойник

В ДТП пострадала 37-летняя женщина.

4 октября в 10.40 на 136-м километре автодороги М-2 «Крым» (Заокский район) 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», по предварительной информации, не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадала 37-летняя пассажирка «Хендэ». Ей оказали медицинскую помощь в районной больнице. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:42 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле медсестра украла у пенсионерки 225 тысяч рублей
В Туле медсестра украла у пенсионерки 225 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.