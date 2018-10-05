На трассе М-2 «Крым» «Хендэ Солярис» врезался в отбойник

Фото УГИБДД по Тульской области.

4 октября в 10.40 на 136-м километре автодороги М-2 «Крым» (Заокский район) 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», по предварительной информации, не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадала 37-летняя пассажирка «Хендэ». Ей оказали медицинскую помощь в районной больнице. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.