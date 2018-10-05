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Туляков приглашают на экскурсию по историческому центру города
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на экскурсию по историческому центру города

Маршрут пройдет по древней крепости, Крестовоздвиженской площади, ул. Менделеевской и новой набережной.

6 и 13 октября туляков и гостей города приглашают на пешую обзорную экскурсию «Вокруг кремля». Новый экскурсионный маршрут по историческому центру областной столицы стартует с территории Тульского кремля, далее следует по ул. Менделеевской, Крестовоздвиженской площади и новой набережной.

Сбор группы возле кассы музея «Тульский кремль» в 13.40, начало экскурсии — в 14.00.

Стоимость билета: взрослые — 200 рублей, школьники, пенсионеры, студенты — 150 рублей.

Необходима предварительная запись по тел. 8 (4872) 52-99-02; 8 (920) 780-80-95; 8 (920) 273-28-77.

Возрастная категория: 12+.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:56 +1
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