Туляков приглашают на экскурсию по историческому центру города

Фото из архива Myslo.

6 и 13 октября туляков и гостей города приглашают на пешую обзорную экскурсию «Вокруг кремля». Новый экскурсионный маршрут по историческому центру областной столицы стартует с территории Тульского кремля, далее следует по ул. Менделеевской, Крестовоздвиженской площади и новой набережной.

Сбор группы возле кассы музея «Тульский кремль» в 13.40, начало экскурсии — в 14.00.

Стоимость билета: взрослые — 200 рублей, школьники, пенсионеры, студенты — 150 рублей.

Необходима предварительная запись по тел. 8 (4872) 52-99-02; 8 (920) 780-80-95; 8 (920) 273-28-77.

Возрастная категория: 12+.