В Туле открылась выставка «Хоккей в наших сердцах»: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

5 октября в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля открылась выставка «Хоккей в наших сердцах». Ее организаторами выступила Федерация хоккея России при поддержке комитета Тульской области по спорту.

В экспозиции представлены уникальные экспонаты, многие из которых ни разу не покидали стен Московского музея хоккея. Это золотые олимпийские медали, завоеванные отечественными хоккеистами за всю историю хоккея; свитеры сборных команд с победных Олимпийских игр, начиная с самых первых в 1956 году; экипировка хоккеиста разных лет; Кубки чемпионов мира, в том числе Кубок чемпионата мира 2008 года, который наша команда завоевала, обыграв в финале сборную Канады со счетом 5:4.

Отдельно на выставке отражена история тульского хоккея. Здесь рассказывается об известных хоккеистах – уроженцах Тульской области, о развитии этого вида спорта в регионе.

Напомним, в этом году Тула одна из первых начала акцию «Россия в моем сердце» в поддержку российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Перед отправкой на Олимпиаду в Южную Корею Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов по приглашению губернатора Тульской области Алексея Дюмина посетили наш город и провели мастер-класс для юных хоккеистов из команды Тульского суворовского военного училища, клубов «Тропик», «Виктория» и команды детского следж-хоккея «Ока».

Выставка «Хоккей в наших сердцах» будет работать в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля до 21 октября.

Время работы:

понедельник-среда, воскресенье – 10.00–18.00

четверг-суббота – 10.00–20.00

Вход свободный.