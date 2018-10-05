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В Туле открылась выставка «Хоккей в наших сердцах»: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле открылась выставка «Хоккей в наших сердцах»: фоторепортаж

Посетить ее можно бесплатно.

5 октября в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля открылась выставка «Хоккей в наших сердцах». Ее организаторами выступила Федерация хоккея России при поддержке комитета Тульской области по спорту. 

В экспозиции представлены уникальные экспонаты, многие из которых ни разу не покидали стен Московского музея хоккея. Это золотые олимпийские медали, завоеванные отечественными хоккеистами за всю историю хоккея; свитеры сборных команд с победных Олимпийских игр, начиная с самых первых в 1956 году; экипировка хоккеиста разных лет; Кубки чемпионов мира, в том числе Кубок чемпионата мира 2008 года, который наша команда завоевала, обыграв в финале сборную Канады со счетом 5:4.

Отдельно на выставке отражена история тульского хоккея. Здесь рассказывается об известных хоккеистах – уроженцах Тульской области, о развитии этого вида спорта в регионе.

Напомним, в этом году Тула одна из первых начала акцию «Россия в моем сердце» в поддержку российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Перед отправкой на Олимпиаду в Южную Корею Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов по приглашению губернатора Тульской области Алексея Дюмина посетили наш город и провели мастер-класс для юных хоккеистов из команды Тульского суворовского военного училища, клубов «Тропик», «Виктория» и команды детского следж-хоккея «Ока».

Выставка «Хоккей в наших сердцах» будет работать в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля до 21 октября.

Время работы: 

  • понедельник-среда, воскресенье – 10.00–18.00
  • четверг-суббота – 10.00–20.00

Вход свободный.

Галерея
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Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 3
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Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 15
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 16
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Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 19
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Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 22
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 23
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 24
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Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 29
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 30
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 31
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 32
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 33
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 34
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 35
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 36
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 37
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 38
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 39
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 40
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 41
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 42
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 43
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 44
Выставка "Хоккей в наших сердцах", Фото: 45
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:50 0
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